Махачкала, 18 мая, 2016, 19:37 — ИА Регнум. В дагестанском Хасавюрте объявили приговор четверым участникам незаконного вооруженного формирования. Двое из них Ражитханов и Хаджиев — местные жители, еще двое — уроженцы города Иркутска Катунцев и Хусаинов. Все они отправятся в колонию строгого режима на длительные сроки.

Колючая проволока

Как сообщили ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе прокуратуры региона, обвиняемые, являясь участниками бандгруппы, незаконно приобрели, хранили и носили огнестрельное оружие. Кроме того, Катунцев, Ражитханов и Хусаинов совершили разбойное нападение на граждан в целях хищения чужого имущества.

По приговору суда Катунцев, Хаджиев и Хусаинов получили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, а Ражитханов — на семь лет и шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году суд Дагестана уже отправил за решетку на длительный срок за пособничество боевикам местного жителя Ризвана Матаева. Он проведет в колониистрогого режима восемь лет.

В Ингушетии осудили за участие в незаконном вооруженном формировании Тагира и Або Богатыревых. Одному из них назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, а другому — трех с половиной лет. Три года в колонии проведет и их пособник Абудул-Кадыр Богатырев.