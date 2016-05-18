Лангепас, Югра, 18 мая, 2016, 20:39 — ИА Регнум. В Тюменской области и входящих в нее округах в суды передано несколько дел о совращении и изнасиловании девочек восьми-шестнадцати лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональных СКР.

Насилие

Так, отдел СКР по Лангепасу передал в суд дело в отношении 59-летнего мужчины, обвиняемого в совершении четырех эпизодов насильственных действий сексуального характерав отношении лица, не достигших 14-летнего возраста. Следствием установлено, что с октября по декабрь 2015 года обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении живущей по соседству 11-летней девочки. В силу возраста ребенок не понимал характера совершаемых с ним действий. Об изнасиловании дочери случайно узнал отец потерпевшей и сообщил в правоохранительные органы. Обвиняемый гражданин признан вменяемым и ему предстоит ответить по всей строгости закона.

СКР Нягани (ХМАО) завершил расследование уголовного дела по обвинению 20-летнего жителя города, обвиняемого в половом сношении с девочкой, не достигшей 14 лет. Ранее обвиняемый переписывался с жертвой в социальной сети «ВКонтакте», неоднократно предлагая девочке вступить с ним в сексуальные отношения. Уголовное дело направлено в суд 16 мая.

В Шурышкарском районе Ямала 4 мая на 15 лет колонии строгого режима был осужден 27-летний мужчина, который признан виновным в совершении четырех эпизодов преступления по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Следствием и судом установлено, что в одном из сел Шурышкарского района в течение 2015 года мужчина, являясь отчимом 8-летней девочки, неоднократно ее насиловал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Тюмени пошла под суд группа сутенеров, торговавших несовершеннолетними 13−16 лет. Один из них, 24-летний, обвиняется еще по ч.1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».