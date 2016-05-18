Киев, 18 мая, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Министр финансов Украины Александр Данилюк дал понять, что Киев из-за экономических проблем может передать право на проведение Евровидения другой стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабан

Об этом министр написал в своей колонке на «Экономической правде», опубликованной 18 мая.

«В силу специфики своей работы я должен думать о бюджете. Я призываю трезво оценить возможности и выгоды Евровидения и напоминаю, что проект должен быть финансово обоснованным. 1 миллиард гривен — это огромная сумма. В конце концов, мир знает пять примеров передачи права на проведение конкурса. Например, Франция в 1960 году передала его Британии», — отмечает Данилюк.

Вместе с тем, министр отметил, что, если Украина все же решит проводить конкурс — следует сформулировать, «почему мы это делаем, и какая польза от этого для государства».

ИА REGNUM напоминает, что следующий конкурс «Евровидения» должен пройти на территории Украины. О своей готовности провести мероприятие уже заявили Киев, Львов, Одесса, Днепропетровск и даже Херсон. Вместе с тем неясно, как в условиях тяжелого экономического кризиса Украина найдет средства на подготовку конкурса.

15 мая министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что власти страны надеются провести «Евровидение-2017» за счет средств западных инвесторов, а Киев однозначно не намерен тратить на проведение конкурса бюджетные средства. В свою очередь, советник министра инфраструктуры Украины Яаника Мерило заявила, что Киев рассчитывает уместить бюджет в 10 млн евро — «это более чем реально, думаю, проведем достойно и не сомневаюсь в этом».