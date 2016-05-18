Рим, 18 мая, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Совет итальянской области Венето принял резолюцию, в которой говорится о необходимости признания Крыма в составе РФ и отмене антироссийских санкций. Как сообщают Вести.Ru, документ поддержали 27 из 51 члена областного совета.

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«ЕС и Италия полностью игнорируют почти единогласное волеизъявление как крымского народа, так и парламента, а также исторические и культурные составляющие, способствующие этому выбору», — говорится в резолюции.

Теперь председатель областного совета Венето Роберто Чамбетти и глава региона Лука Дзайа будут активно работать с институтами ЕС и с итальянскими властями по пересмотру отношений Брюсселя и Москвы. Кроме того, как указано в документе, будет создан комитет по сбору подписей для отмены бесполезных «ограничительных мер» против РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва США и страны ЕС ввели «ограничительные меры» против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против РФ.

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