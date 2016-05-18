Мадрид, 18 мая, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Европейский союз отказывается санкционировать Испанию и некоторые другие страны-члены, несмотря на отсутствие в них контроля над бюджетным дефицитов, передает CNBC.

Маринус ван Реймерсвале. Меняла и его жена. 1539

Ранее ожидалось, что Еврокомиссия (ЕК) наложит штрафы на Испанию и Португалию. Но вместо этого ЕК объявила, что «она вернется к (рассмотрению) ситуации» в июле.

По правилам Пакта роста и стабильности (Stability and Growth Pact), включенного в Амстердамский договор 1997 года, страны-члены ЕС обязуются держать дефицит бюджета на уровне 3% от ВВП, а национальный долг лимитирован 60% от ВВП. Однако на протяжении почти 20 лет правительства игнорируют SGP, особенно после начала долгового кризиса в зоне евро в 2010.

«Сейчас не подходящий момент, экономически и политически, предпринимать такой шаг», — говорит еврокомиссар по финансам Пьер Московиси.

Эксперты отмечают, что решение отложить санкции против Испании на руку действующему премьер-министру Мариано Рахою, который потерял большинство в парламенте. Несмотря на угрозу штрафов, Рахой все еще планирует снижение налогов. Всеобщие выборы в Испании запланированы на 26 июля.

По мнению премьера Португалии Антонио Косты, решение ЕК «значит, что нет ничего драматичного, требующего немедленных мер».

Средний дефицит бюджета стран еврозоны составляет 1,9%, в 2010 г. он равнялся 6,1%.