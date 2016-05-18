Первоуральск, Свердловская область, 18 мая, 2016, 20:49 — ИА Регнум. В Свердловской области суд признал виновной управляющую делами администрации Первоуральска Наталью Гичкину в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Чиновница приговорена к штрафу в размере 300 тысяч рублей, которые пойдут в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Денежные купюры номиналом 5000 рублей

Судом установлено, что в период с ноября 2013 по март 2015 года чиновница по подложному договору осуществила закупку сувениров для «Управление по содержанию органов местного самоуправления и муниципального архива». Наталья Гичкина сама изготовила накладную о получении товара, причём контроль за актом закупки был также возложен на неё. Денежные средства она перевела предприятию-изготовителю, расчётным счётом которого распоряжалась. В итоге бюджету был нанесён ущерб на сумму свыше 60 тысяч рублей.

Напомним, в конце 2015 года суд обязал бывшего заместителя главы Режа взыскать в доход государства денежные средства в размере одного миллиона рублей. Чиновник был осуждён за мошенничество с использованием служебного положения. Будучи заместителем главы Режа, он получил от директора коммерческой фирмы один миллион рублей за ускорение перечисления денег на счёт фирмы по муниципальному контракту.

Сначала Кировский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осуждённого за мошенничество экс-чиновника штрафа в пользу государства. Но после обжалования вышестоящей судебной инстанции исковое требование надзорного ведомства было удовлетворено, а экс-чиновника обязали выплатить денежный штраф.