Санкт-Петербург, 18 мая, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Сегодня в Санкт-Петербургском ТЮЗе им. А.А. Брянцева стартует XVII Международный театральный фестиваль «Радуга. В программе — спектакли из десяти стран Европы и Азии.

vk.com Афиша XVII Международного театрального фестиваля «Радуга»

За 15 лет работы «Радуга» показала петербургским зрителям несколько десятков работ театров разных стран. В этом году в афише фестиваля сразу несколько новых режиссерских имен и географических мест.

Из их числа — режиссер Александр Молочников, чьи «Бунтари» откроют фестивальную панораму. Актеры МХТ имени А. Чехова сыграют рок-спектакль, где рядом с декабристами и народовольцами появятся герои русского рока и панк-культуры.

Новый участник фестиваля — тегеранская «Макс Театр Групп» покажет шекспировскую трагедию «Макбет» в трактовке иранского поэта, драматурга и режиссера Резы Сервати. Он также выступит на творческом вечере «Образы современного иранского театра». Еще одну постановку по Шекспиру и Луи Арагону — «Ричард II» — покажет французский театр из Альфортвилля. Третий спектакль по Шекспиру — «Ромео и Джульетта» — представит театральная группа Mish Mash из Копенгагена (Дания).

Драматический театр имени Савы Огнянова из города Русе (Болгария) представит спектакль «Белое на белом» по пьесе драматурга, театроведа и преподавателя Майи Праматаровой. Также она проведет семинар «Мировой театр и тенденции современной драматургии».

Молодежный театр имени Нодара Думбадзе из Грузии привезет сценический ремейк знаменитого голливудского мюзикла — спектакль Мананы Берикашвили«Слава».

Академический русский театр драмы имени Максима Горького из Астаны (Казахстан) покажет спектакль «Язычники», последнюю пьесу молодого драматурга Анны Яблонской, которая погибла в январе 2011 года во время теракта в аэропорту Домодедово. Постановщик спектакля — Йонас Вайткус, художественный руководитель Русского драматического театра Литвы.

В финальный день фестиваля зрители увидят «Шопена без фортепиано» театра Centrala из Варшавы (Польша) в сопровождении Камерного оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Создатели спектакля — молодой режиссер Михал Задара и актриса Барбара Высоцкая — заменили фортепианные части концертов ми минор и фа минор Фредерика Шопена захватывающим драматическим монологом. В сценическом произведении исследуются культурные, политические и философские противоречия эпохи композитора, звучащие поразительно современно.

Россия на «Радуге» будет представлена спектаклями «Бунтари» (МХТ им. А.П. Чехова, Москва) «Добрый человек из Сычуани» (Альметьевский Татарский государственный драматический театр), «Электра» (Театр Наций, Москва), «Были слезы больше глаз» (театр «Открытое пространство», Орел), «Идиот. Возвращение» (Театр «Мастерская», Санкт-Петербург), «Носороги» (ТЮЗ им. А.А. Брянцева. Санкт-Петербург).

Итоги фестиваля подведет 24 мая конференция «Новый театр — новому поколению зрителей».

В этом году фестиваль «Радуга» получил Премию правительства Российской Федерации в области культуры.