Порошенко: «Я – крымский татарин»
Киев, 18 мая, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Рабочую группу для разработки изменений в Конституцию, касающихся права крымских татар на самоопределение, создадут на Украине. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на мероприятии по случаю годовщины памяти депортации крымских татар.
«Сегодня, в день нашей глубокой солидарности, я — крымский татарин, — сказал украинский лидер. — Как был крымским татарином мой тезка, этнический украинец генерал Петр Григоренко».
По словам Порошенко, в 1968 г. Григоренко не побоялся выступить в защиту крымских татар и «назвал вещи своими именами». «То, что с вами сделали в 1944 году, имеет вполне определенное название, — цитирует главу страны украинское издание «Вести». — Это чистейшей воды геноцид».
При этом Порошенко добавил, что рано или поздно Крым вернется в состав Украины.
«Я уверен, что мы обязательно вернем украинский суверенитет на Крым и на «оккупированные» районы Донбасса», — заявил украинский лидер.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года, в ходе которого почти 97% жителей полуострова высказались в поддержку этого решения.
18 марта 2014 года решение о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ официально вступило в силу.