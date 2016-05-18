Киев, 18 мая, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Рабочую группу для разработки изменений в Конституцию, касающихся права крымских татар на самоопределение, создадут на Украине. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на мероприятии по случаю годовщины памяти депортации крымских татар.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошок

«Сегодня, в день нашей глубокой солидарности, я — крымский татарин, — сказал украинский лидер. — Как был крымским татарином мой тезка, этнический украинец генерал Петр Григоренко».

По словам Порошенко, в 1968 г. Григоренко не побоялся выступить в защиту крымских татар и «назвал вещи своими именами». «То, что с вами сделали в 1944 году, имеет вполне определенное название, — цитирует главу страны украинское издание «Вести». — Это чистейшей воды геноцид».

При этом Порошенко добавил, что рано или поздно Крым вернется в состав Украины.

«Я уверен, что мы обязательно вернем украинский суверенитет на Крым и на «оккупированные» районы Донбасса», — заявил украинский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года, в ходе которого почти 97% жителей полуострова высказались в поддержку этого решения.

18 марта 2014 года решение о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ официально вступило в силу.