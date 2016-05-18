Тарифы на услуги ЖКХ в Северной Осетии с начала 2017 года не увеличатся
Владикавказ, 18 мая, 2016, 18:59 — ИА Регнум. На заседании комитета парламента Северной Осетии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительной политике заслушана информация о величине тарифов и размерах оплаты услуг ЖКХ в республике во втором полугодии текущего года. Как сообщает 18 мая корреспондент ИА REGNUM, соответствующую информацию представил депутатам руководитель Региональной службы по тарифам РСО-Алания Алан Кумаритов.
По его словам, согласно утвержденным предельным индексам изменения, рост платы за коммунальные услуги приходится на второе полугодие 2016 года. На этом же уровне плата останется и в первом полугодии 2017 года. Тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 3,8%, на газоснабжение — на 2%, тепловую энергию — 5,9%, на услуги водоснабжения — 3,9%, на водоотведение — на 3,4%. Депутаты отметили необходимость возобновления работы по снижению минимально допустимой нормы потребления газа, используемого для отопления жилых помещений, которая в РСО-Алания на 20−30% выше, чем в соседних республиках.
Напомним, что в РСО-Алания с 1 июля 2015 года стоимость электроэнергии для тех, кто проживает в городской местности, повысилась с 3,39 до 3,63 руб. за один киловатт-час, а для жителей сельской местности тариф вырос с 2, 37 до 2,54 руб. Стоимость кубометра газа для населения составила 5,38 руб., что на 6% больше показателя 2014 года, когда его цена составляла 5,08 руб.
Как сообщало ИА REGNUM, в РСО-Алания на сегодняшний день сложились многомиллионные долги за коммунальные услуги. Только в Пригородном районе республики потребители задолжали за воду более 62 млн рублей. Коммунальщики вынуждены выбивать долги через судебных приставов.