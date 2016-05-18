Владикавказ, 18 мая, 2016, 18:59 — ИА Регнум. На заседании комитета парламента Северной Осетии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительной политике заслушана информация о величине тарифов и размерах оплаты услуг ЖКХ в республике во втором полугодии текущего года. Как сообщает 18 мая корреспондент ИА REGNUM, соответствующую информацию представил депутатам руководитель Региональной службы по тарифам РСО-Алания Алан Кумаритов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свет

По его словам, согласно утвержденным предельным индексам изменения, рост платы за коммунальные услуги приходится на второе полугодие 2016 года. На этом же уровне плата останется и в первом полугодии 2017 года. Тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 3,8%, на газоснабжение — на 2%, тепловую энергию — 5,9%, на услуги водоснабжения — 3,9%, на водоотведение — на 3,4%. Депутаты отметили необходимость возобновления работы по снижению минимально допустимой нормы потребления газа, используемого для отопления жилых помещений, которая в РСО-Алания на 20−30% выше, чем в соседних республиках.

Напомним, что в РСО-Алания с 1 июля 2015 года стоимость электроэнергии для тех, кто проживает в городской местности, повысилась с 3,39 до 3,63 руб. за один киловатт-час, а для жителей сельской местности тариф вырос с 2, 37 до 2,54 руб. Стоимость кубометра газа для населения составила 5,38 руб., что на 6% больше показателя 2014 года, когда его цена составляла 5,08 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в РСО-Алания на сегодняшний день сложились многомиллионные долги за коммунальные услуги. Только в Пригородном районе республики потребители задолжали за воду более 62 млн рублей. Коммунальщики вынуждены выбивать долги через судебных приставов.