Минск, 18 мая, 2016, 18:54 — ИА Регнум. В период проведения торжественных выпускных мероприятий в школах Минска продажа алкогольной продукции будет ограничена. Об этом 18 мая заявила начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ян Стен. Вино

Выпускные вечера в Минске пройдут 10 июня. Управлением торговли и услуг Мингорисполкома уже подготовлено решение о запрете на продажу алкоголя в этот день. Запрет будет действовать для всех объектов торговли. В этом году аттестаты о среднем образовании получат более 8,8 тысячи минчан.

Как сообщало ИА REGNUM, в «день выпускника» объектам торговли Белоруссии запрещено реализовывать продукцию, содержащую алкоголь, включая пиво и слабоалкогольные коктейли. По мнению белорусских «идеологов», завешенные марлей ликёро-водочные отделы являются эффективной мерой. Тем не менее, будущие выпускники и их родители всегда находили выход из этой ситуации.