Владикавказ, 18 мая, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Следственными органами Северной Осетии выясняются причины смерти 23-летней беременной женщины в клинической больнице во Владикавказе. Как сообщает 18 мая корреспондент ИА REGNUM, по данным регионального управления Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

Tatiana Vdb Беременная женщина

Как установлено, потерпевшая, находившаяся в состоянии беременности, обратилась в приемное отделение республиканской клинической больницы с жалобой на боли в правой нижней части живота. В этот же день бригадой скорой помощи она была доставлена из РКБ в приемное отделение клинической больницы станции медицинской помощи Владикавказа с подозрением на острый аппендицит и госпитализирована в хирургическое отделение для проведения лапароскопического исследования. Во время проведения обследования брюшной полости одним из медицинских работников была повреждена стенка матки с предлежащей плацентой, повлекшая массивную кровопотерю. В результате этого женщина скончалась.

Как рассказал представитель регионального следственного управления Эдуард Гусов, по данному факту Иристонским межрайонным следственным отделом по городу Владикавказу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Прокурор республики Владимир Векшин поручил организовать проверку по факту смерти беременной женщины, доставленной в ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» с диагнозом острый аппендицит. Непосредственным выяснением всех обстоятельств произошедшего займется прокуратура Промышленного района города Владикавказа. Ей предстоит выяснить, насколько качественной, своевременной и полной была оказанная пациентке медицинская помощь.