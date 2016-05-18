Бухарест, 18 мая, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Отношения между Республикой Молдова и Румынией — как политические, так и торговые — значительно улучшились за последние шесть лет после прихода к власти в Кишиневе проевропейского правительства», — заявил в интервью Radio Chisinau завершающий свою миссию в качестве посла Румынии в Молдавии Мариус Лазурка.

ИА REGNUM Рукопожатие

Румынский дипломат выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами в будущем будут только укрепляться. «Молдавии и Румынии суждено все более и более плотное сближение. Каким будет политический результат этого сближения, который произойдет когда-нибудь, трудно предвидеть сегодня. Важен сам факт того, что мы сближаемся все больше и больше. Поэтому, воспользовавшись метафорой, можно сказать, что Прут становится все более узким и в какой-то момент он, бесспорно, совсем иссякнет. Я думаю, что на нас, и на одних и на других лежит большая ответственность, ответственность, которую разделяют все соседствующие страны, тем более имеющие так много общего», сказал Лазурка.

Говоря о нынешнем правительстве Молдавии, Лазурка сказал, что этому Кабмину «удалось стабилизировать политическую ситуацию и сделать какие-то шаги в проведении реформ». Румынский дипломат также уверен, что прозападный внешнеполитический вектор Молдавии уже необратим.

В то же время, по словам дипломата, у Бухареста «есть причины желать большего». «Есть румынские инвесторы, которые хотели бы прийти в Молдавию, но они сдерживаются из-за высокой коррупции, недостаточно свободного экономического пространства», — сказал он.

Находящийся с визитом в Молдавии Румынский министр-делегат по делам румын за рубежом Дан Стоенеску также отмечает «улучшение ситуации с румынской идентичностью в Молдавии». «Я посещал Республику Молдова 19 лет назад. Сейчас я отмечаю значительные изменения: в городах больше говорят по-румынски, молодые люди говорят на чистом румынском языке. Отличие от ситуации 20-летней давности очень велико», — заявил он в эфире телеканала Moldova 1.

Чиновник заверил, что Румыния продолжит помогать Молдавии «интегрироваться в европейское пространство». «Румыния много трудилась над тем, чтобы привести Республику Молдова в Европу и привести Европу в Республику Молдова. Мы заинтересованы в том, чтобы увидеть, как ситуация меняется», — добавил Стоенеску.

ИА REGNUM напоминает, что в конституции Молдавии указано, что государственным языком страны является «молдавский язык на основе латинской графики». При этом согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, Молдавия является «вторым румынским государством», молдаване — «румынами», молдавский язык — «румынским». Румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской. Молдавский и румынский языки, несмотря на ряд региональных отличий, представляют один и тот же язык, а вопрос идентичности является политическим маркером для населения Молдавии.