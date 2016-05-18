Щецин, Польша, 18 мая, 2016, 18:43 — ИА Регнум. В польский портовый город Щецин прибыло оборудование для новообразованных сил быстрого реагирования НАТО «Spearhead» («Наконечник копья»), передает Daily Mail. Военный блок испытывает свою способность организовывать быструю доставку сил в районе, откуда, по его мнению, исходит угроза.

Michał Zieliński Солдаты НАТО

Около 500 единиц военного оборудования и сотни военнослужащих прибыли в Щецин на корабле из Испании, откуда они должны немедленно отправиться на испытательный полигон в западный город Жагань. Там они соединяться с большим количеством техники и подразделений из Великобритании, Албании и Польши. Военные учения альянса «Бриллиантовый прыжок» продлятся до 27 мая.

Генерал-лейтенант Манфред Хоффман, командир многонационального корпуса в Щецине, заявил, что учения призваны «доказать в ближайшие дни, что НАТО готов защищать всех своих союзников».

В июне НАТО готовит крупнейшие с 1989 г. военные учения в Польше под кодовым названием «Анаконда-16», в которых примут участие до 30 000 военнослужащих, в том числе из США

Польша призывает Североатлантический альянс оформить постоянное присутствие американских военных на своей территории, считая уязвимым восточный фланг НАТО. Решение о таких гарантиях будет принято на июльском саммите блока в Варшаве.