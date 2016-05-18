Нижний Новгород, 18 мая, 2016, 18:35 — ИА Регнум.



Уильям Хогарт. Выборы. Триум депутатов. 1755

Досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Нижегородской области в сентябре 2016 года будет отменено. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента по итогам заседания комитета по вопросам государственной власти области и местного самоуправления.

В ходе заседания члены комитета рекомендовали принять в двух чтениях и вынести на ближайшее заседание проект изменений в закон «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области».

Законопроект был внесен профильным комитетом регионального парламента в связи с необходимостью привести закон области в соответствие с федеральным законодательством.

В частности, проектом закона предусмотрено, что в случае совмещения дня голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, досрочное голосование не проводится.

Выборы депутатов нижегородского Заксобрания 18 сентября 2016 года будут совмещены с выборами депутатов Госдумы. При проведении указанных выборов будет проводиться голосование по открепительным удостоверениям. Форму открепительных удостоверений предлагается закрепить в приложении к законопроекту.

Проектом закона также уточняется срок выдвижения кандидатов, областных списков кандидатов. Предлагается установить, что выдвижение кандидатов, областных списков кандидатов, а также сбор подписей в их поддержку осуществляются в течение 35 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов.