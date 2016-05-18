Тбилиси, 18 мая, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Отделившееся от правящей коалиции «Грузинская мечта» политическое движение «Национальный форум» считает несправедливым решение суда по так называемому «делу» кабелей» и просит президента Грузии воспользоваться присвоенным Конституцией правом и помиловать осужденных по этому делу бывших чиновников министерства обороны.

president.gov.ge Георгий Маргвелашвили

С соответствующим обращением к президенту Георгию Маргвелашвили обратился лидер «Национального форума» Каха Шартава. Он сослался на оценки юристов своей партии и независимых экспертов, по мнению которых, вынесенный по «делу кабелей» приговор скорее указывает на невиновность осужденных чиновников, чем на их вину.

По заявлению Кахи Шартава, этот процесс приобретает политическое содержание, что в предвыборный период может обострить и без того сложную ситуацию в стране. А так как надежд на вынесение справедливого решения вышестоящими судебными инстанциями Шартава и его соратники не питают, они обращаются к президенту и просят его с целью предотвращения нежелательного обострения помиловать осужденных чиновников.

Бывший министр обороны Ираклий Аласания, в подчинении которого находились осужденные, уже откликнулся на заявление Шартава и поблагодарил его за поддержку. Что касается партии «Свободные демократы», которую возглавляет Аласания, эта партия обращаться к президенту с просьбой о помиловании не собирается. Как пояснил Ираклий Аласания, президент обеспокоен судьбой осужденных чиновников министерства обороны и примет свое решение. Комментарий политик сделал после встречи с представителями аккредитованного в Грузии дипкорпуса, где речь шла об осужденных по «делу кабелей».

Сам президент, который 18 мая находился в Кутаиси, заявил журналистам, что внимательно следит за ходом судебного процесса по этому делу, но как политик пока вмешиваться в деятельность суда и в текущий судебный процесс не собирается.

Напомним, что несколько дней назад Тбилисский городской суд вынес приговор 5 бывшим чиновникам министерства обороны. Суд присудил им по 7 лет лишения свободы за растрату крупной суммы бюджетных средств в результате оформления договора на закупку услуг с компанией «Силкнет».