Тбилиси, 18 мая, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Инициативу упрочения военного сотрудничества между Грузией, Азербайджаном и Турцией грузинские эксперты расценивают как альтернативу НАТО и не исключают, что в дальнейшем это сотрудничество перерастет в военный альянс, целью которого будет защита от «российской агрессии». Статью на эту тему публикует грузинское издание «Резонанси».

Кукрыниксы. НАТО

В беседе с изданием грузинский политолог Сосо Цинцадзе выразил уверенность, что инициатором такого сотрудничества выступила Турция, которая действует по совету Брюсселя или под его диктовку. Политолог считает, что принятие Грузии в НАТО от Брюсселя не зависит, так как этому противятся Франция, Германия и Италия и угрожают гарантированным вето.

По мнению Цинцадзе, в ситуации, когда вступление Грузии и Украины в НАТО практически исключено, в Вашингтоне и Брюсселе ищут какую-то альтернативу в виде региональных объединений, которые должны будут защитить эти страны от «вероятной или реальной агрессии» со стороны России. Усиление военного сотрудничества между Грузией, Азербайджаном и Турцией политолог считает первым шагом на этом пути.

Цинцадзе удивляет позиция Армении, министр обороны которой забил тревогу и заявил, что новый альянс создаст в регионе очаг новой войны. «Удивительно, что это говорит Армения, которая является членом военного блока ОДКБ. Оказывается, совместные военные учения для региона опаснее, чем членство в ОДКБ», — отметил в беседе с изданием политолог.

По его оценке, в лице Турции НАТО подчеркивает, что Грузия и Азербайджан не одиноки, не брошены, и если принять Грузию в НАТО не удается, будет сформирован своего рода альянс