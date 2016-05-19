Архангельская область, 30 мая, 2003, 16:04 — ИА Регнум. В начале этого года среди лесозаготовительных предприятий группы "Титан" было объявлено соревнование. В течение зимнего лесозаготовительного сезона, продолжающегося с января по апрель, леспромхозам "Титана" предстояло выяснить, кто из них работает наиболее эффективно. При этом леспромхозы были разбиты на две группы по годовому объему заготовок древесины (до 250 тыс. куб. метров в год и свыше 250 тыс. куб.м.). Ежемесячно в каждой группе подводились промежуточные итоги.

Как сообщил коммерческий директор ПКП "Титан" Валерий Воробьев, окончательные итоги соревнования дали следующие результаты. В I группе победителем стало ОАО "Шалакушалес", выполнившее плановое задание января-апреля по показателю заготовки древесины на 115% и на 116% - план по вывозке. Во II группе первое место присуждено ОАО "Сямженский ЛПХ", расположенному в Вологодской области. Его результат - 105% плана по заготовке и 106% по вывозке.

Леспромхозы - победители соревнования награждены дипломами и денежными призами. "Шалакушалес" получило премию в размере 40 тысяч рублей, Сямженский ЛПХ - 25 тысяч.