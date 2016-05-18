Исламабад, 18 мая, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Пакистан провел очередную четырехстороннюю встречу с участием представителей США, Китая и Афганистана, нацеленную на возобновление диалога между Кабулом и «Талибаном», передает Al-Arabiya.

Лица Кабула

Группа из четырех стран сформирована в январе этого года для налаживания мирных переговоров между враждующими сторонами в Афганистане. Несмотря на активизацию противостояния, представитель афганских властей настроен оптимистично.

Пресс-секретарь Высшего совета по перемирию маулави Шахзада Шахид заявил, что в этот раз Кабул выражает надежду на диалог после того, как были услышаны его жалобы о неготовности Пакистана усадить талибов за стол переговоров. «США и Китай, важные участники переговоров, оказывают давление на Пакистан», — говорит Шахид агентству Франс-Пресс. Визит в апреле делегации «Талибана» в Пакистан из Катара внушают оптимизм, добавил он.

«Пакистан как-то убедил их (талибов) вернуться к переговорам, и я верю, что на этот раз здесь будет прогресс и развитие», — отметил он.

Прямые переговоры представителей Афганистана и талибов началась летом 2015 года после того, как стало известно о смерти основателя «Талибана» Муллы Омара два года назад. Кончина главаря боевиков вызвала раскол среди них.