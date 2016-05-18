Грозный, 18 мая, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Учителям шести субъектов РФ предстоит пройти тестирование на знание русского языка. Диагностика компетенции по предмету предстоит преподавателям пяти республик Северо-Кавказского федерального округа: Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, а также Республики Тыва. Об этом ИА REGNUM 18 мая сообщили в пресс-службе Института Пушкина.

Франсиско Гойя. Читающие мужчины (фрагмент). 1823

Диагностика организована в два этапа. С 16 по 30 мая ее будут проходить учителя начальной школы. В ходе второго этапа — с 15 по 30 июня — тестирование предстоит учителям русского языка и литературы. Как рассказали в институте Пушкина, система диагностики построена таким образом, что позволяет оценить готовность педагогов к преподаванию русского языка в полиэтнических, многоязычных классах.

По итогам тестов преподаватели получат рекомендации по формированию индивидуального плана развития. Учителям, которым это необходимо, будут назначены курсы повышения квалификации. Они будут проводиться в образовательных организациях восьми российских регионов: Воронежской, Иркутской, Псковской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского, Ставропольского краев и города Санкт-Петербурга.

Отметим, в ряде республик Северного Кавказа в прошлые годы практиковалось проведение тестирования для учителей по ряду предметов, в том числе и по русскому языку. Цель тестирования — проверить уровень профессионализма педагогов. Так, в Ингушетии в 2014 году было объявлено тестирование учителей после довольно низких результатов ЕГЭ, которые продемонстрировали выпускники республики. При этом, по заявлению министра образования региона Миланы Хасиевой, учителей, которые не соответствуют предъявляемым нормам и не обладают достаточными навыками и знаниями, ожидали увольнения.

По причине плохих результатов на ЕГЭ в 2014 году был организован экзамен для учителей русского языка также и в Дагестане. Аттестация, по словам министра Шахабаса Шахова, проводилась с целью выявления слабых сторон в подготовке учителей и организации в последующем курсов повышения квалификации. Вся работа была направлена на конечную цель — повышение уровня знаний учащихся.