Санкт-Петербург, 18 мая, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Около 34% петербургских избирателей готовы прийти на выборы в Государственную думу и Заксобрание города в сентябре 2016 года. О таких результатах исследования сообщила старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат «Я голосую за кандидатов блока коммунистов и беспартийных!» 1947

С учетом поправочного коэффициента, Протасенко прогнозирует в Петербурге явку в 27−29%. Причем, основным избирателем остаются пожилые женщины. «Они уже поехали на грядки, что связано с ухудшающимся уровнем жизни, а избирательная кампания официально даже не стартовала. Партиям придется каким-то образом работать с этим электоратом, которого нет в городе», — добавила социолог.

Среди опрошенных 65% не могут назвать своих партийных предпочтений, 21% поддерживает «Единую Россию», около 6,5% — КПРФ, примерно 5% — «Справедливую Россию», ЛДПР переживает внезапный всплеск симпатий — с 2,5% до 6%. «Яблоко», «Партию роста», ПАРНАС и другие партии могут рассчитывать на поддержку на уровне 1%.

По словам Протасенко, на выборы отправятся в основном те, кто одобряет политический курс президента Владимира Путина. «Ожидать, что на выборы пойдет протестный электорат, пока невозможно», — подчеркнула социолог.

Среди тех 34% респондентов, которые точно подтвердили свою явку на выборы в сентябре, 32−33% готовы проголосовать за единороссов, 9% — за коммунистов, 8,5% — за «эсеров», 7,5% — за ЛДПР, около 2% — за «Партию роста», благодаря личному высокому рейтингу в Петербурге лидера этой партии Оксаны Дмитриевой. Таким образом, партийные симпатии до сих пор не сформировались почти у половины тех, кто готов прийти на участки.

По данным опроса, абсолютным лидером по личному рейтингу на выборах в Государственную думу от Петербурга выглядит Оксана Дмитриева. «Ее поддерживает электорат всех партий, если она пойдет по «мажоритарке», то пройдет в парламент», — заявила Протасенко. На втором месте по популярности расположился режиссер Владимир Бортко, баллотирующийся от КПРФ. Депутата Госдумы Олега Нилова социолог назвала «кандидатом сторонников «эсеров», депутат ЗакСа от «Единой России» Виталий Милонов, по ее словам, «не устраивает сторонников ни одной партии», а среди сторонников «Единой России» у него такой же рейтинг, как у Бортко.

Среди баллотирующихся в городское Законодательное собрание Протасенко особо отметила женщин-депутатов, которых электорат поддерживает независимо от их партийных предпочтений: единоросса Анастасию Мельникову, коммуниста Ирину Иванову и беспартийную Марину Шишкину, которая сейчас состоит во фракции «эсеров».

По словам Татьяны Протасенко, социально-экономическое положение россиян ухудшается, их семейные доходы падают, пропорционально снижается желание как-либо участвовать в политической жизни. «Люди зациклены исключительно на себе, они через многое прошли, у них главная задача сейчас — выжить, сформировать план выживания семьи», — заметила социолог. Она сообщила, что граждане плохо ориентируются в начавшейся избирательной кампании, не понимают, что такое мажоритарные округа, и почему на участках их ожидают сразу четыре списка кандидатов.

Протасенко добавила, что сейчас социологи не получают независимых заказов на опросы общественного мнения даже от политических партий, и научное сообщество крайне обеспокоено этой ситуацией, так как политики, на ее взгляд, плохо представляют состав собственных избирателей.

Исследование проводилось в конце апреля 2016 года по общегородской репрезентативной выборке объемом 1 тыс. респондентов.

Напомним, выборы Госдумы VII созыва и Законодательного собрания Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования 18 сентября 2016 года.