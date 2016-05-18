Ярославль, 18 мая, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Ленинский районный суд города Ярославля отказал предпринимателю Евгению Мухину в удовлетворении иска в отношении градозащитницы Ольги Мазановой. Решение суда было озвучено 18 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Ольга Мазанова

Евгений Мухин обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Причиной стали высказывания Ольги Мазановой по поводу строительства жилого дома на ул. Суркова в зоне ЮНЕСКО, которые процитировали некоторые ярославские СМИ.

В своем иске Мухин требовал взыскать с Мазановой в качестве ущерба 2 млн рублей и расходы на уплату госпошлины в размере 300 рублей.

«Решение в законную силу не вступило, юристы Мухина, насколько я знаю, намерены его обжаловать. Я удовлетворена решением суда. Думаю, что целью иска было отвлечь меня от градозащитной деятельности, в частности по строительству около храма Николы Мокрого, которое планирует Евгений Мухин. Я благодарна ярославскому отделению КПРФ, которое бесплатно предоставило грамотного юриста. Давление на градозащитников, к сожалению, продолжается. В частности, недавно сгорел дом защитницы Петропавловского парка Светланы Колесниковой», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.

Уже после подачи иска Ольга Мазанова была удостоена премии Комеча «За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России».