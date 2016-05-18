Нижний Новгород, 18 мая, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Реализация государственной программы по созданию сети сосудистых центров в районах Нижегородской области позволила увеличить объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в регионе. Как заявила в ходе церемонии открытия VI ежегодного образовательного цикла «Сосудистая нейрохирургия» заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Ирина Переслегина, в 2015 году в Нижегородской области в ходе проведено 20,5 тыс. сложных операций. Количество пациентов, которые могут получить ВМП, не выезжая за пределы региона, увеличилось с 83% до 94%.

Генрих Семирадский. Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу. 1870

В свою очередь глава регионаВалерий Шанцев отметил, что Нижегородская область становится центром международных медицинских конференций и семинаров. «Судите сами: сегодня открылась конференция по сосудистой нейрохирургии, пару недель назад проходил аналогичный форум для кардиохирургов. Нашим специалистам есть чем поделиться с коллегами из других регионов и даже стран. Однако, убежден, есть и чему поучиться. Здесь речь идет не об объеме оказания помощи, который выше федерального норматива, а о качестве оказания услуг: ювелирная хирургическая работа должна быть поставлена «на поток», чтобы люди как можно быстрее вставали «на ноги» и возвращались в семьи, на работу, к нормальной жизни».

В Нижегородской области создано 15 первичных сосудистых центров в районах области и два региональных центра в Нижнем Новгороде.

Однако, далеко не все в нижегородской медицине так хорошо, как это может показаться из докладов чиновников.

Как сообщает КоммерсантЪ, в рабочем поселке Пижма в 300 км от Нижнего Новгорода уже несколько дней голодает завотделением городской больницы, который пытается привлечь внимание к печальному финансовому положению медучреждения и его возможному закрытию.

По данным издания, устав от бездействия и непонимания со стороны руководителей района, заведующий отделением сестринского ухода Александр Походенько с 12 мая объявил бессрочную голодовку.

Походенько руководил Пижемской городской больницей 28 лет, а сейчас, возглавляя отделение, исполняет обязанности главврача и принимает пациентов как невролог. Объявив голодовку, он продолжает работать. По словам врача, он не нашел других аргументов для руководителей района и областного минздрава, но зато «ситуация, кажется, сдвинулась с мертвой точки».

В администрации района говорят, что знают о пробелах больницы, но о ее закрытии речь на идет. «У нас в районе три крупных поселка, в которых расположены структурные подразделения районной больницы, куда обращаются и пациенты из ближайших деревень. Социальная значимость таких больниц, как пижемская, очевидна, поэтому ни у кого нет мысли ее закрывать», — уверяет глава районной администрации Антонина Афанасьева

При это она подтвердила, что финансирование больницы по сравнению с 2015 годом сократилось, как и других бюджетных учреждений, из-за напряженной экономической ситуации в регионе и стране. В результате у больницы сложилась кредиторская задолженность, в том числе перед поставщиками коммунальных услуг.

Из слов Афанасьевой следует, что косвенно в возникновении задолженности может быть виновато областное правительство, которое разработало единый для всех больниц тариф для оплаты коммунальных услуг: «Но затраты на отопление помещений у нас, на севере области, больше. Отопительный сезон длится дольше, а топим мы при отсутствии газа дровами и углем».

Представители администрации обсуждали с руководством Пижемской больницы сложившуюся ситуацию, но Походенько решился на крайние меры. В областном Минздраве пообещали выслать в больницу проверяющих.

Тем временем главврач больницы Мирза Магомедов поспешил сделать официальное заявление, в котором говориться, что информация о планируемом закрытии больницы не соответствует действительности.

По словам Магомедова, Походенько вовсе не объявлял голодовку — он просто проходит курс лечебного голодания под наблюдением врачей, «никак не связанный с имеющимися вопросами организации деятельности Пижемской городской больницы».