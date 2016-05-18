Кишинёв, 18 мая, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Президент Молдавии Николай Тимофти призвал руководство молдавской армии «максимально эффективно использовать опыт и экспертизу зарубежных партнеров — Соединенных Штатов Америки, Организации Североатлантического договора и Европейского союза в процессе укрепления обороноспособности государства». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавской президентуры, об этом Тимофти заявил на заседании военной коллегии Минобороны Молдавии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Президент подчеркнул, что «поддержание боеспособности должно оставаться приоритетом для Национальной армии, а проблематика воинской дисциплины требует комплексного подхода». Тимофти также отметил важность «качественного проведения ревизии стратегических документов и нормативных рамок, касающихся сферы обороны».

ИА REGNUM напоминает, что Молдавия по конституции обладает статусом «нейтралитета», который, однако, постоянно нарушается молдавскими властями. Президент Молдавии Николай Тимофти неоднократно заявлял, что проголосовал бы за вступление республики в НАТО и рассматривает это как «единственный шанс» защититься от России. А министр обороны Анатолий Шалару, являющийся назначенцем прорумынской Либеральной партии, которая открыто выступает за членство Молдавии в НАТО, заявил в конце августа 2015 года, что власти Молдавии рассматривают вступление в Североатлантический альянс в качестве своей долгосрочной цели.