В Тверской области разработают стратегию развития энергетического комплекса
Тверь, 18 мая, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Стратегию развития энергетического комплекса Тверской области разработают в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства по итогам совещание по развитию энергообеспечения 18 мая. Встречу провел исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя, в ней приняли участие генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин, генеральный директор ПАО «МРСК Центр» Олег Исаев, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров.
Как отмечалось на совещании, сегодня ПАО «МРСК Центра"-«Тверьэнерго» является наиболее крупным партнером региона, обеспечивающим электроснабжение жилого фонда, предприятий и организаций. Территория обслуживания «Тверьэнерго» — 84 тыс. кв. км, охват населения — 13,6 млн человек. В прошедший осенне-зимний период более чем на 20% снижена аварийность. «Тверьэнерго» лидирует по ряду показателей в ЦФО — надежности, выполнению ремонтных обязательств, расчистке и расширению лесных просек.
Игорь Руденя отметил эффективную работу энергетиков по технологическому присоединению потребителей к сетям. За прошлый год количество присоединенных потребителей значительно выросло. По словам гендиректора ПАО «Россети» Олега Бударгина, в компании пересмотрели обязательства по техприсоединению. Прорабатывается и вопрос сокращения сроков подключения новых потребителей.
«Игорь Михайлович организовал сегодня долгожданное, профессиональное, принципиальное, открытое обсуждение давно назревших вопросов в электроэнергетике Тверской области, — также сказал Олег Бударгин. — Мы до сих пор не раскрыли тот потенциал, который имеет Тверская область в части наличия большой генерации и больших магистральных распределительных сетей. Этот потенциал должен работать на регион».
В ходе встречи Олег Бударгин отметил особую важность продолжения процесса консолидации электросетевого комплекса региона, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей за счет единого технологического подхода к управлению сетями и одного центра ответственности, а также доступность техприсоединения.
Тверская область — в числе регионов, обладающих стратегически важными энергоресурсами в том числе атомной станцией, магистральными линиями электропередачи, развитым распределительным электросетевым комплексом.
До 1 июля должна быть сформирована стратегия развития энергетического комплекса области с горизонтом до 2025 года — такая задача поставлена Игорем Руденей. Долгосрочный план будет учитывать развитие экономики в целом — бизнеса, строительной отрасли, сельского хозяйства. В этой работе будут активно задействованы компании сферы энергетики.
Также по итогам совещания было принято решение о создании единого расчетно-кассового центра, что позволит наладить платежную дисциплину. Платежи, поступающие в центр от потребителей, будут сразу же направляться ресурсоснабжающим организациям. Такие центры успешно работают в Москве, Санкт-Петербурге.
«Единый центр будет работать с населением. Счет будет создан в Сберегательном банке России. К работе присоединятся МРСК Центра, Энергоатом и все компании, которые работают на нашей территории», — прокомментировал глава области.
На совещании обсуждалось целесообразность создания новых объектов Единой национальной электрической системы. Возможно, это позволит усилить работу по привлечению потенциальных инвесторов и развитию индустриальных парков, а также расширить возможности технологическое присоединение потребителей. В ближайшее время будет подготовлена и рассмотрена необходимая документация для последующего принятия итогового решения.