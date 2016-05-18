Тверь, 18 мая, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Стратегию развития энергетического комплекса Тверской области разработают в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства по итогам совещание по развитию энергообеспечения 18 мая. Встречу провел исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя, в ней приняли участие генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин, генеральный директор ПАО «МРСК Центр» Олег Исаев, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров.

mrsk-1.ru Сотрудник «Тверьэнерго» в работе

Как отмечалось на совещании, сегодня ПАО «МРСК Центра"-«Тверьэнерго» является наиболее крупным партнером региона, обеспечивающим электроснабжение жилого фонда, предприятий и организаций. Территория обслуживания «Тверьэнерго» — 84 тыс. кв. км, охват населения — 13,6 млн человек. В прошедший осенне-зимний период более чем на 20% снижена аварийность. «Тверьэнерго» лидирует по ряду показателей в ЦФО — надежности, выполнению ремонтных обязательств, расчистке и расширению лесных просек.

Игорь Руденя отметил эффективную работу энергетиков по технологическому присоединению потребителей к сетям. За прошлый год количество присоединенных потребителей значительно выросло. По словам гендиректора ПАО «Россети» Олега Бударгина, в компании пересмотрели обязательства по техприсоединению. Прорабатывается и вопрос сокращения сроков подключения новых потребителей.

«Игорь Михайлович организовал сегодня долгожданное, профессиональное, принципиальное, открытое обсуждение давно назревших вопросов в электроэнергетике Тверской области, — также сказал Олег Бударгин. — Мы до сих пор не раскрыли тот потенциал, который имеет Тверская область в части наличия большой генерации и больших магистральных распределительных сетей. Этот потенциал должен работать на регион».

В ходе встречи Олег Бударгин отметил особую важность продолжения процесса консолидации электросетевого комплекса региона, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей за счет единого технологического подхода к управлению сетями и одного центра ответственности, а также доступность техприсоединения.

Тверская область — в числе регионов, обладающих стратегически важными энергоресурсами в том числе атомной станцией, магистральными линиями электропередачи, развитым распределительным электросетевым комплексом.

До 1 июля должна быть сформирована стратегия развития энергетического комплекса области с горизонтом до 2025 года — такая задача поставлена Игорем Руденей. Долгосрочный план будет учитывать развитие экономики в целом — бизнеса, строительной отрасли, сельского хозяйства. В этой работе будут активно задействованы компании сферы энергетики.

Также по итогам совещания было принято решение о создании единого расчетно-кассового центра, что позволит наладить платежную дисциплину. Платежи, поступающие в центр от потребителей, будут сразу же направляться ресурсоснабжающим организациям. Такие центры успешно работают в Москве, Санкт-Петербурге.

«Единый центр будет работать с населением. Счет будет создан в Сберегательном банке России. К работе присоединятся МРСК Центра, Энергоатом и все компании, которые работают на нашей территории», — прокомментировал глава области.

На совещании обсуждалось целесообразность создания новых объектов Единой национальной электрической системы. Возможно, это позволит усилить работу по привлечению потенциальных инвесторов и развитию индустриальных парков, а также расширить возможности технологическое присоединение потребителей. В ближайшее время будет подготовлена и рассмотрена необходимая документация для последующего принятия итогового решения.