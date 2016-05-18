Москва, 18 мая, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Двукратная чемпионка мира и Европы по волейболу Любовь Соколова приняла решение о завершении спортивной карьеры из-за предстоящей операции на стопах.

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«Мне предстоит операция на стопах, — цитирует Соколову «Чемпионат». — Я говорила с главным тренером Юрием Николаевичем Маричевым, объяснила свою ситуацию. Я поставила точку, что не приеду в сборную».

По ее словам, для того чтобы попасть в сборную России и поехать на Олимпиаду, нужно завоевывать место в составе и тренироваться «по полной программе».

«Но тренироваться в полную (из-за травм) не могу и не хочу занимать чье-то место, — говорит Соколова. — Я завершила карьеру. И в клубе, и в сборной».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова объявила о завершении своей спортивной карьеры из-за состояния здоровья.

«Оно (решение) далось нелегко», — сказала спортсменка.

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