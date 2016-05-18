Волейболистка Соколова объявила о завершении карьеры
Москва, 18 мая, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Двукратная чемпионка мира и Европы по волейболу Любовь Соколова приняла решение о завершении спортивной карьеры из-за предстоящей операции на стопах.
«Мне предстоит операция на стопах, — цитирует Соколову «Чемпионат». — Я говорила с главным тренером Юрием Николаевичем Маричевым, объяснила свою ситуацию. Я поставила точку, что не приеду в сборную».
По ее словам, для того чтобы попасть в сборную России и поехать на Олимпиаду, нужно завоевывать место в составе и тренироваться «по полной программе».
«Но тренироваться в полную (из-за травм) не могу и не хочу занимать чье-то место, — говорит Соколова. — Я завершила карьеру. И в клубе, и в сборной».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова объявила о завершении своей спортивной карьеры из-за состояния здоровья.
«Оно (решение) далось нелегко», — сказала спортсменка.
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