Осло, 18 мая, 2016, 17:54 — ИА Регнум. «Последний год в глобальной экономике может показаться скучным», — сказал главный экономист Swedbank в Норвегии Харальд Магнус Андрессен. Небольшой, но постоянный рост глобального ВВП, снижение безработицы во всем мире. Звучит неплохо, но Андрессен уверен — есть проблема, пишет сегодня, 18 мая, литовское издание Lietuvos rytas.

Ken Teegardin Земля

Тенденции глобальной экономики выглядят хорошо — общий ВВП растет. Медленно, но уверенно — постоянный рост не пугает неожиданными и резкими кризисами. В то же время во всем мире снижается безработица и растут зарплаты. «Все хорошо, но если мы соединим эти вещи, увидим, что все же существуют проблемы», — сказал Андрессен.

Существует высказывание, что нет большей лжи, чем статистика. Если внимательнее посмотреть на экономическую статистику — нельзя с этим не согласиться, считает эксперт. Хотя глобальный ВВП равномерно растет, за это нужно благодарить развивающиеся страны. «В богатых странах рост ниже нормы и по-прежнему падает. ВВП быстрее растет в развивающихся странах, и они поднимают глобальные показатели вверх», — рассказал экономист.

Другое, что только на первый взгляд выглядит хорошо, — снижение безработицы, заметное во всем мире. Только в Норвегии она немного растет. «Конечно, для людей, которые работают, это хорошо, но мы говорим об экономике», — сказал экономист.

Большая безработица предоставляет больше возможностей для приведения чего-либо в порядок и роста экономики. При таком низком уровне безработицы у и так медленно растущей экономики нет возможностей развиваться быстрее. «Это уже стало проблемой в Германии, США и Японии», — сказал Андрессен.

«Существуют два источника сильных экономик — больше людей или больше продуктивности», — сказал экономист. О демографических проблемах говорить, наверное, не стоит, но то же самое происходит и с продуктивностью — быстро росла до кризиса 2008 года, сейчас постоянно уменьшается.

Андрессен сказал, что не находит объяснения этому. «Сегодня у меня нет ответа. Возможно, инвестиции слишком маленькие или капитал неправильно распределяется, возможно, продуктивность уменьшается из-за технологий, системы образования, а мы просто становимся старее».

Со снижением продуктивности зарплаты работников растут, а это поощряет инфляцию и рост цен. «Нет совершенно никаких экономических причин, чтобы зарплаты и цены перестали расти», — сказал Андрессен.

Надежда экономистов — реформы рынка труда. «В Америке люди начинают возвращаться на рынок труда, создаются новые работы, и мы надеемся и молимся, что это удастся. Успешные реформы рынка труда могут быть критическими», — отмечает эксперт.

Если растущий ВВП и снижающаяся безработица не так хорошо, как может показаться на первый взгляд, означает ли это, что у глобальной экономики есть серьезные проблемы? «Все же нынешняя глобальная экономика на самом деле немного скучная», — успокоил экономист. По его словам, основная часть главных экономик еще только восстанавливается после кризиса и в настоящее время находится на этапе роста. Можно выделить Швецию, которая приближается к критической точке, и Китай, чья экономка уже достигла ее. «Конечно, Россия и Бразилия точно перегрелись и упали вниз, но они уже достигли дна, а это обещает, что положение должно стабилизироваться», — сказал Андрессен.

Он уверен в том, что с кризисом глобальная экономика справилась, а реформы Всемирного банка стабилизировали положение, но не нужно закрывать глаза — плохо принятые будущие решения могут превратить нынешнюю стабильность в проблему, заключил он.