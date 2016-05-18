Ярославль, 18 мая, 2016, 17:53 — ИА Регнум. В Ярославле в Центральной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялась презентация проекта и книги «Ярославский деревянный дом», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Целью проекта стало изучение городской деревянной застройки Ярославля, утраченных и сохранившихся памятников. Книга рассказывает об истории деревянных домов Ярославля, утраченных и сохранившихся памятниках. В ней представлены фотографии таких зданий и краткие сведения о них.

Инициатором проекта стало Ярославское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В проект активно включились участники Ярославского областного отделения Русского географического общества — все, кого объединяет рабочая группа «История и сохранение историко-культурного наследия». В выявлении и описании памятников участвовали ученые, преподаватели ярославских вузов, студенты, краеведы и даже школьники. В ходе работы был обнаружен старейший деревянный дом Ярославля, он находится в поселке Норское.

«Этот дом сохранился с 1803 года, его бережно поддерживают хозяева. Он не является памятником, но как много зависит от хозяев, которые не обшивали его сайдингом, не сбивали наличники, и сохранили для нас эту красоту», — рассказала редактор книги, руководитель ярославского отделения ВООПиК, доктор исторических наук Виктория Марасанова.

«Многие деревянные дома в Ярославль были перенсены с территорий, затопленных Рыбинским водохранилищем. А мологжане были известными мастерами по строительству деревянных домов. В течение многих лет они получали заказы на изготовление таких домов. Я коренной ярославец, родился на Суздалке, на улице, которая была заселена мологжанами в том числе», — рассказал один из авторов книги, кандидат исторических наук Николай Дутов.

Издание осуществлено при поддержке мэрии города Ярославля и Ярославского областного отделения Русского географического общества. Также был разработан одноименный сайт, который продолжает пополняться. Авторы проекта планируют распространять проект на всю Ярославскую область.