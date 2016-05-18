Красногорск, 18 мая, 2016, 17:59 — ИА Регнум. В рамках программы по развитию внутреннего туризма в 2016 году в Московской области ожидают более 12,5 млн туристов. В регионе, по словам властей, расположено более 2,5 тысяч объектов, которые могут войти в различные туристические программы. Туристический потенциал Московской области составляет примерно 20% от общей доли России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

Игра в гольф

По словам министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, к услугам туристов в области будут предоставлены 65 муниципальных парков, 32 горнолыжных комплекса, 79 яхт-клубов, 164 конноспортивных клуба, 77 пляжей, 15 гольф-клубов, семь аэроклубов, 11 пейнтбольных клубов.

«Туристический потенциал нашего региона составляет примерно 20% общего потенциала России. В Подмосковье расположено более 2,5 тысяч объектов, которые могут войти в различные туристические программы, из них 350 можно выделить как главные», — пояснила министр.

Ранее среди наиболее востребованных маршрутов у туристов оказались поездки в Сергиев Посад, Красногорск, Звенигород, Серпухов, Дмитров и Клин.

Как отметила Косарева, туристический и экскурсионный потоки в Подмосковье в 2014 году составили 10,4 млн человек, а в 2016 году планируется, что область посетит 12,5 млн человек.

«Но нам, конечно, есть, к чему стремиться. И потому коллегия приняла решение рекомендовать муниципальным образованиям Московской области продолжать работу по формированию положительного имиджа Подмосковья как места, благоприятного для путешествий и отдыха», — заключили Косарева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя председателя МособлдумыИгоря Чистюхина, область готова принять весь объем туристов, которые примут решение отказаться от поездок в Египет и Турцию и захотят провести время в Подмосковье. «У нас неплохо развивается эта сфера: открываются новые гостиницы, новые маршруты, музеи. Я думаю, что проблем не будет и область сможет удовлетворить запросы от наших граждан», — отметил депутат.