Вильнюс, 18 мая, 2016, 17:50 — ИА Регнум. В Министерстве социальной защиты и труда Литвы состоялось заседание Трехстороннего совета, на котором решено представить правительству выводы по поводу увеличения минимальной месячной зарплаты до 380 евро с 1 июля. Зарплату решено увеличить, но против этого резко выступил литовский бизнес, что возмутило председателя правящей Рабочей партии Валентинаса Мазурониса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 мая.

У станка (фрагмент). Александр Дейнека. 1931

«Еще в октябре 2015 года вместе с партнерами по коалиции в политическом совете мы договорились, что минимальная месячная зарплата с 1 января 2016 года должна вырасти до 350 евро (и это уже произошло), а с 1 июля до 380 евро. С учетом того, что минимальную зарплату получает более 240 000 жителей Литвы, мы не раз говорили, что должны увеличить самые минимальные доходы людей. Но сегодняшние размышления работодателей и неодобрение этого предложения кажутся довольно нелогичными, ведь о решении увеличить минимальную зарплату с 1 июля до 380 евро они знали более, чем полгода назад», — утверждает Мазуронис.

По словам политика, угрозы работодателей о массовых банкротствах необоснованны. «Работодатели говорят, что о повышении минимальной зарплаты можно было бы говорить только с 2017 года. Но я думаю, что они никогда не будут готовы к ее увеличению и всегда найдут причины не делать этого, поэтому не вижу никакого смысла медлить. Глава Литовской конфедерации бизнеса и работодателей утверждает, что не исследовано, способен ли мелкий бизнес поднять «минималку». В соседних государства минимальная зарплата выше, поэтому и мы должны повышать ее», — заключил он.

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