Брянск, 18 мая, 2016, 17:49 — ИА Регнум. В Брянской области пять предприятий имеют задолженность по зарплате перед 740 работниками в размере 42,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Самый большой долг — у ОАО «Брянский завод металлоконструкций и техоснастки». Здесь без зарплаты остаются 350 человек, общая сумма задолженности равна 18,8 млн рублей. Также долг в размере 9,7 млн рублей есть у ФГУП «111 военный завод», 7,3 млн рублей руководство должно 137 работникам ПАО «Брянское ДРСУ № 1», ООО «Климовский крахмал» имеет долг в 4 млн рублей, а ГУП «Брянская АК № 1403» — долг в 2,4 млн рублей.

«По материалам прокурорских проверок в текущем году также возбуждены и в настоящее время расследуются уголовные дела по фактам невыплаты заработной платы работникам ОАО «Брянский завод металлоконструкций и техоснастки» и ПАО «Брянское ДРСУ № 1», — сообщили также в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в отношении руководства ООО «ТПК Селецкий ДОК» в Брянской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»). Работники деревообрабатывающего предприятия не получали зарплату с сентября по декабрь 2015 года. За это время накопился долг в семь миллионов рублей.