Вильнюс, 18 мая, 2016, 17:47 — ИА Регнум. «Комиссия литовского радио и телевидения (КЛРТ), проведя расследование о возможном нарушении 3 пункта 1 части 19 статьи закона об информировании общества в программе «Чрезвычайное происшествие. Расследование», транслированной 15 апреля 2016 года на канале NTV Mir Lithuania транслятора Baltic Media Alliance Ltd, установила, что высказанные в ней утверждения разжигали национальную рознь», — сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 мая, в КЛРТ.

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Комиссия приняла решение обязать ретрансляторов, осуществляющих деятельность на территории Литвы, а также других лиц, предоставляющих услуги распространения телепрограмм в интернет и распространяющих телепрограмму NTV Mir Lithuania, в течение 12 месяцев со дня вступления в силу этого решения распространять ее только за дополнительную плату в пакетах телеканалов.

«В программе Прибалтийские государства открыто «демонизировались», приписываемые им этикетки в обществе воспринимаются однозначно отрицательно, отпугивают — националисты, неофашисты, нацисты, радикалы. Правда представляется только отчасти, информация сознательно отобрана и таким образом, хотя каждое высказанное утверждение отдельно не может оцениваться как явно ложное, создается общая совокупность отрицательных вестей о Прибалтийских государствах и их жителях, зритель настраивается против них», — говорится в пояснении комиссии.

«Постоянное повторение тех же мыслей заставляет аудиторию верить в то, что говорится, не анализировать представляемое содержание — «Прибалтийские станы — государства, поддерживающие фашизм, проживающее в них русское нацменьшинство преследуется». Распространенная в программе информация во многих случаях основывалась не на доказательствах, а на предположениях. Обсуждаемые темы, свидетели событий, собеседники и эксперты выбраны так, чтобы иллюстрировали или якобы подтверждали утверждения ведущего программы или корреспондента. Не осуществлено право ответа другой стороны, не представлены альтернативные мнения по спорным вопросам», — отметили в КЛРТ. «Спорные вопросы», по мнению литовских цензоров, — это историческая оценка Холокоста в Литве и Латвии (в Литве не принято говорить, что значительную часть евреев в Литве истребили еще до прихода нацистов — прим. ИА REGNUM ), положение русских неграждан в Латвии и другие.

«Не представлено мнение обвиняемых сторон — Литвы и Латвии, их должностных лиц, объяснения по поводу официальной политики власти относительно просвещения нацменьшинств в Литве, положения русского нацменьшинства в Латвии. В отношении Прибалтийских государств используется отрицательная терминология — «латвийские негры», «последователи легионеров прибалтийского СС» и так далее», — говорится в пояснении комиссии.