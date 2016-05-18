Киев, 18 мая, 2016, 17:46 — ИА Регнум. По инициативе министерства финансов правительство Украины одобрило проект межправительственного соглашения с США о взаимной помощи между таможенными администрациями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не москаль

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Министерство финансов работает над совершенствованием таможенных отношений с другими государствами и их адаптацией к требованиям Европейского cоюза. С этой целью, в частности, в прошлом году уже были подписаны межправительственные соглашения о взаимной помощи в таможенной сфере с Хорватией и Боснией и Герцеговиной. Очередным шагом в этом направлении является межправительственное соглашение с США о взаимной помощи в таможенной сфере, направленное на усиление сотрудничества между странами в противодействии контрабанде и таможенным правонарушениям», — говорится в сообщении.

Цель данного соглашения, как заявляют в Киеве? — «наладить двустороннее сотрудничество между таможенными администрациями Украины и США и предоставлять взаимную административную помощь для предотвращения и пресечения противоправных действий, которые наносят ущерб экономическим интересам обеих стран».

Подписание Соглашения предполагается 23 мая 2016 года во время визита руководителя Таможенной и пограничной службы США Дж. Керликовске на Украину.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман обязался за три месяца ликвидировать теневые схемы на таможне. По его оценкам, в теневых потоках находится не менее 20% всех платежей, которые проводятся на таможне, и в результате ежегодно госбюджет недополучает около 50 млрд грн. Также он заявил, что Кабинет министров создаст специальное межведомственное подразделение для контроля работы таможни.

«Будет создано межведомственное подразделение, которое будет контролировать таможню и всех других. Это будет сотня людей, которые будут обладать всеми техническими средствами, чтобы показать, как нужно работать. Я обеспечу их как можно лучше», — пообещал он.