Цхинвал, 18 мая, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Вопрос о проведении референдума не должен будоражить общество и подрывать стабильность в Южной Осетии, отметил на встрече со спикером парламента президент РЮО Леонид Тибилов.

ИА REGNUM Южная Осетия

Глава республики и спикер Анатолий Бибилов обсудили вопрос референдума по внесению изменений в Конституцию республики, сообщили в пресс-службе президента. Президент и спикер пришли к единому мнению, что этот вопрос необходимо изучить более подробно, и затем выработать совместные предложения.

«Говоря о проведении референдума необходимо учесть мнение всех сторон. Этот вопрос не должен будоражить общество и подрывать стабильность. Необходимо провести совместную работу. Парламент и исполнительная власть должны работать во взаимодействии и быть едиными во мнении, чтобы наш народ видел, что мы вместе идем по исторически избранному пути», — сказал Тибилов.

Анатолий Бибилов назвал вопрос о референдуме очень серьезным и отметил, что народ республики должен сам решать свою судьбу.

«Мы обязаны содействовать тем шагам, которые определены еще с 1920-х годов, и затем в 1989—1992 годах. Многие забыли, какие идеи и цели ставились перед нами, когда мы говорили, что воюем за независимость. Мы не хотели независимости от России, все понимали, что речь шла о независимости от Грузии. Теперь она у нас есть. Дальнейшая судьба нашего народа в его руках», — сказал Бибилов.

С инициативой проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России Тибилов выступил в октябре прошлого года. Он заявил, что референдум пройдет задолго до президентских выборов 2017 года, позже он сообщил, что плебисцит пройдет уже летом этого года.

В апреле администрация президента сообщила, что на референдуме по вопросу вхождения республики в состав РФ гражданам предложат отметить на вопрос о том, согласны ли они внести изменения в Конституцию, которые позволят президенту, по согласованию с парламентом, обратиться к руководству России с просьбой о принятии Южной Осетии в состав РФ в качестве нового субъекта.