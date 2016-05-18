Санкт-Петербург, 18 мая, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области после бурной дискуссии приняли поправки к закону «Об условиях и порядке реализации права депутатов Законодательного собрания Ленинградской области на осуществление депутатской деятельности на профессиональной основе», согласно которым половина депутатов следующего созыва будет работать в областном парламенте на непостоянной основе, без получения заработной платы. Таким образом, передает корреспондент ИА REGNUM, на денежном довольствии у бюджета останутся лишь 25 из 50-ти будущих парламентариев.

Илья Репин. Иов и его друзья. 1869

В настоящее время в Заксобрании зарплату получают все 50 депутатов. Для сокращения бюджетных расходов, согласно принятому сегодня законопроекту, трудиться на профессиональной основе будет только председатель ЗакСа, его заместители, а также председатели постоянных комиссий и их заместители. Всего 25 человек. Из перечня государственных должностей исключается руководитель фракции, а также исчезает пост референта и консультанта депутата — руководителя фракции.

Лишенные заработной платы депутаты будут заниматься парламентской работой без отрыва от своей основной деятельности, отмечается в законопроекте.

«По сокращению расходов: в ЗакСе было такое время, когда часть депутатов работала на постоянной основе, а часть была общественниками. Это предложение укладывается в предложение президента о том, что нужно считать копейки. Мы так уже работали, и результаты работы были хорошими. Примерно 90% регионов из 85 субъектов Российской Федерации работают именно по этой схеме», — сказал спикер областного парламента Сергей Бебенин, инициатор законопроекта.

По его словам, экономия бюджета составит порядка 70 млн рублей, а с учетом прочих расходов (транспорта, связи и других), «под сотню миллионов сможем сократить из расходов, которые уже за полмиллиарда у нас перевалили».

За принятие законопроекта проголосовали 28 депутатов, против — 8, один депутат воздержался.

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Также депутатами были приняты изменения в постановление «Об утверждении структуры и штатного расписания Законодательного собрания Ленинградской области». Согласно этим поправкам, количество заместителей спикера сократится с пяти до двух, а профильных комиссий — с 13-ти до 11-ти.

Исходя из других поправок, фракции не вправе принимать решение о самороспуске, отдельное помещение имеет фракция с численностью от 10 человек, руководители фракций не входят в состав Совета Собрания и не присутствуют на нем. В то же время присутствовать могут: губернатор или его представитель, главный федеральный инспектор по Ленобласти или его представитель, приглашенные лица.

«Это все уже было в практике работы парламента Ленинградской области. Мы просто хотим вернуть, по нашему ощущению, наиболее рабочую и эффективную схему. Существующая сегодня схема не дает возможности использовать потенциал всех коллег, потенциал ЗакСа. Эта идея зрела больше года. Смотрели функционал комиссии и приняли решение, что двумя комиссиям вполне можем пожертвовать», — отметил спикер областного парламента Сергей Бебенин.

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Законопроект вызвал неоднозначную реакцию у парламентариев — народные избранники обсуждали поправки не меньше часа. В основном депутаты были обеспокоены отсутствием денежного довольствия и высказывали предположения о предвыборной конъектуре законопроекта и дискриминации оппозиции.

«Было много депутатов, которые приходили на заседания и голосовали, но никаких поправок и инициатив за пять лет не вносили, и при этом получили заработную плату. Не надо цепляться за эту структуру, а надо вернуться к той, которая была раньше», — поддержал законопроект депутат от «Единой России» Юрий Соколов.

Против высказался депутат от «Справедливой России» Михаил Вивсяный. По его мнению, принятие законопроекта приведет к тому, что в парламенте региона будут заседать одни пенсионеры. «Ваш законопроект фактически направляет на формирование парламента из пенсионеров. Тех, кто получает пенсию за свою работу в прошлом, могут содержать себя. Если мы хотим получить парламент пенсионеров, нужно голосовать за ваш проект. Если мы хотим профессиональный парламент, то надо оставить схему, которая есть» — сказал он.

Депутат от «Единой России» Владимир Петров согласился с необходимостью урезать бюджет, но обратил внимание, что не очень правильно депутатам нынешнего созыва формировать структуру работы будущего созыва Законодательного собрания.

Сергей Бебенин, устав от предвыборных толкований законопроекта, заявил, что нынешняя схема работы ЗакСа Ленобласти — «убогая, неправильная». «Могу вас заверить, что предложенная схема будет работать лучше», — отрезал он.

Спикер посетовал на то, что законопроект созрел в последние месяцы перед выборами, но заверил, что желание изменить схему работы парламента у него появилось значительно раньше. «Я бы хотел, чтобы те, кто идут на выборы, понимали, что наш созыв принял такую структуру, и они знали, куда идут», — отметил он.

Предполагается, что закон вступит в силу с начала работы следующего созыва ЗакСа после выборов в сентябре 2016 года. Поправки к законопроекту будут приниматься до 18 июня.