Москва, 18 мая, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Председатель комитета по международным делам Госдумы Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал заявление британского генерала в отставке Ричарда Ширреффа о том, что между Россией и НАТО в течение текущего года может начаться ядерная война.

The Official CTBTO Photostream Атомный взрыв

«Бывший заместитель главкома НАТО допустил возможность ядерной войны с Россией в течение ближайшего года, — написал Пушков. — Похоже, на эту работу берут одних безумцев».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая экс-заместитель командующего союзными войсками в Европе генерал Ричард Ширрефф заявил, что НАТО грозит ядерная война с Россией в течение одного года, если военный блок в ближайшее время не усилит оборону Прибалтики.

Генерал считает, что есть большая вероятность того, что Вооруженные силы России нападут на такие страны, как Эстония, Литва и Латвия, что является «потенциальной катастрофой».

Читайте также: «НАТО в течение года грозит ядерная война с Россией» — генерал НАТО