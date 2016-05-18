Анкара, 18 мая, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана исключил внесение поправок в антитеррористический закон страны, на чем настаивает Европейский Союз, передает Al-Arabiya. Ибрахим Калин отметил, что такой шаг еще больше вдохновит террористов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Он подтверждает, что Анкара делает все, чтобы выполнить соглашение с Брюсселем, подписанное 18 марта. По его словам, Турция неизменно следует договору с европейцами.

Евросоюз по-прежнему требует от Анкары уточнить и сузить дефиницию терроризма в своих законах и изменить последние для соответствия европейским стандартам. В противном случае ЕС не сможет отменить визы для турецких граждан.