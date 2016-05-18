Москва, 18 мая, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Пугать Европу возможным ядерным противостоянием с Россией — это выходит даже за рамки психологической войны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич. «Тем более, когда подобным занимается человек, который еще недавно находился на ответственейшем посту», — отметил он.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Страшно подумать, что может случиться, если такая явная паранойя станет основой для принятия решений ныне действующими руководителями альянса», — возмущен сенатор.

Бывший заместитель командующего союзными войсками в Европе генерал Ричард Ширрефф заявил 18 мая, что НАТО грозит ядерная война с Россией в течение одного года, если Североатлантический союз не усилит оборону Прибалтики, сообщает The Independent.