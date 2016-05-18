Цхинвал, 18 мая, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Уникальные экспонаты Национального музея Южной Осетии мог увидеть любой желающий в ночь со вторника на среду. Двери музея были открыты всю ночь.

Лоуренс Альма-Тадема. Картинная галерея (фрагмент). 1874

В этом году Национальный музей Южной Осетии присоединился к всемирной акции «Ночь музеев», которая проводится ежегодно 18 мая. Любители искусства по всему миру могут совершенно бесплатно посетить более двух тысяч музеев.

Сотрудники музея, одетые в национальную одежду, встречали посетителей с тремя пирогами и осетинским пивом.

Главным экспонатом югоосетинского музея стала волшебная бусина — Цыкуарйы фаердыг, которая была передана в дар музею известным историком Русланом Дзаттиаты. Ее историю от музейного гида посетители слушали с большим интересом, многие загадывали желания, веря в старинные предания, которые говорят, что она исполняет желания.

Директор музея Мераб Зассеев отметил, что теперь бусину посетители смогут увидеть только в следующем году.

«По традиции, наши предки доставали ее лишь раз в году, в первый день Нового года. После акции мы намерены убрать ее с витрин. Посетители смогут увидеть бусину вновь лишь через год», — отметил он.

В зале этнографии посетители могли увидеть модель традиционного осетинского жилища, хозяйка которого угощала их настоящими осетинскими блюдами — домашним пивом, пирогами и дзыкка.

Многие пришли в музей целыми семьями.

«Вся наша семья здесь. Это ведь так интересно и увлекательно, увидеть уникальные артефакты, посмотреть, как одевались наши предки, какие украшения они носили. Мои дети с большим интересом слушают рассказы гида, и угощают здесь тоже очень вкусно. Мы бы с удовольствием посетили эту акцию и в следующем году», — сказала жительница Цхинвала Дина.

В музее Южной Осетии собраны более сорока тысяч исторических артефактов, оружия, украшений, старинной домашней утвари осетин, оригиналы картин выдающихся осетинских художников.

«Ночь музеев» — ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев. Международное событие проходит ежегодно в 42 странах Европы.