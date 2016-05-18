Москва, 18 мая, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Законопроект, наделяющий Госдуму полномочием влиять на состав правительства РФ, нижняя палата парламента отклонила при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Минздрава РФ

Предполагалось, что по итогам «правительственного часа» Госдума сможет предлагать правительству РФ отправлять в отставку министров, чьей работой парламентарии недовольны.

При поддержке трети депутатов Госдума обращается в правительство с просьбой об отставке министра, следует из текста документа. Законопроект предполагает повторное обращение депутатов к председателю правительства РФ в случае его отказа, и тогда тот должен будет обратиться к президенту РФ с просьбой об отставке того или иного министра.

По мнению профильного комитета Госдумы, действующая система утверждения правительства является единственно правильной.