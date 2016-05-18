Нальчик, 18 мая, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарии — министр здравоохранения республики Ирма Шетова переходит на работу в Минздрав России. Ее назначили помощником министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Об этом ИА REGNUM 18 мая сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Минздрава РФ

Как говорится в указе главы республики Юрия Кокова, с 13 мая Ирма Шетова освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Обязанности министра здравоохранения Кабардино-Балкарии исполняет заместитель министра Алим Асанов.

Биография.

Ирма Шетова родилась в 1977 году в городе Нальчик в Кабардино-Балкарии. В 1999 году окончила Кабардино-Балкарский госуниверситет по специальности «лечебное дело», в 2001 году — Российский государственный медицинский университет (ординатура), в 2004 году — Российский государственный медицинский университет (аспирантура).

С 1999 года работала врачом-неврологом приемного отделения городской клинической больницы №20 в городе Москве. С 2004 по 2012 годы — старший лаборант, доцент кафедры фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии Российского национального исследовательского института в Москве. С 2005 по 2008 годы по совместительству работала руководителем неврологической службы московской клиники № 31. Также с 2005 по 2012 годы являлась старшим научным сотрудником отдела экспериментальных и теоретических исследований НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта Российского национального исследовательского института в Москве.

С 2012 Ирма Шетова работала министром здравоохранения Кабардино-Балкарии. С октября 2014 года одновременно являлась заместителем председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики.