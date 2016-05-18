Севастополь, 18 мая, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Правительство Севастополя предусмотрело меры дополнительной социальной поддержки в размере 59 млн рублей для привлечения врачей и фельдшеров из регионов России. Об этом 17 мая на заседании заксобрания заявил директор департамента здравоохранения Юрий Восканян, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Мы подготовили все документы для отбора кандидатов на приезд в Севастополь с последующей материальной компенсацией. Всего 67 физических лиц, из них 23 фельдшера. На 59 млн рублей будем такое количество специалистов привлекать в город», — сказал Восканян.

Специалисты заполнят вакансии в модульных мобильных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах, которые будут развернуты в этом году, По данным горздрава, наиболее низким является укомплектованность ставок участковых терапевтов (60%), педиатров (58%), фельдшеров скорой медицинской помощи (52%).

«Мы планируем прирост врачей-педиатров на 7% и участковых врачей на 10% в год. Надеемся, что материальная компенсация за жилье поможет привлечь новых людей. Желающих приехать в Севастополь и работать в сфере медицинских услуг — хватает, но не все имеют возможность платить аренду за жилье», — добавил Восканян.

В 2016 году здравоохранение Севастополя получит две модульные мобильные амбулатории, модульный дневной стационар, пять модульных врачебных амбулаторий.

До конца года количество фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности должно быть увеличено с 15 до 28 единиц. Также в Балаклаве появятся две подстанции скорой помощи, одна подстанция будет открыта в селе Орлином Балаклавского района.