Севастополь: медиков из российских регионов привлекут рублем
Севастополь, 18 мая, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Правительство Севастополя предусмотрело меры дополнительной социальной поддержки в размере 59 млн рублей для привлечения врачей и фельдшеров из регионов России. Об этом 17 мая на заседании заксобрания заявил директор департамента здравоохранения Юрий Восканян, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы подготовили все документы для отбора кандидатов на приезд в Севастополь с последующей материальной компенсацией. Всего 67 физических лиц, из них 23 фельдшера. На 59 млн рублей будем такое количество специалистов привлекать в город», — сказал Восканян.
Специалисты заполнят вакансии в модульных мобильных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах, которые будут развернуты в этом году, По данным горздрава, наиболее низким является укомплектованность ставок участковых терапевтов (60%), педиатров (58%), фельдшеров скорой медицинской помощи (52%).
«Мы планируем прирост врачей-педиатров на 7% и участковых врачей на 10% в год. Надеемся, что материальная компенсация за жилье поможет привлечь новых людей. Желающих приехать в Севастополь и работать в сфере медицинских услуг — хватает, но не все имеют возможность платить аренду за жилье», — добавил Восканян.
В 2016 году здравоохранение Севастополя получит две модульные мобильные амбулатории, модульный дневной стационар, пять модульных врачебных амбулаторий.
До конца года количество фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности должно быть увеличено с 15 до 28 единиц. Также в Балаклаве появятся две подстанции скорой помощи, одна подстанция будет открыта в селе Орлином Балаклавского района.