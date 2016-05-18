Санкт-Петербург, 18 мая, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Петербургский Храм Воскресения Христова, больше известный как Спас-на-Крови, занял 7-е место в рейтинге лучших достопримечательностей мира 2016 года по версии сайта для планирования и бронирования путешествий TripAdvisor. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга.

NoPlayerUfa Собор Воскресения Христова (Спаса-на-крови)

Среди десяти мировых достопримечательностей списка Спас-на-Крови оказался единственным российским объектом. Рейтинг возглавил Мачу-Пикчу — древний город инков на территории Перу.

Спас-на-Крови одновремено возглавил рейтинг российских достопримечательностей, удостоенных награды Travelers' Choice. «Победители были определены с помощью алгоритма, учитывающего количество и качество отзывов о достопримечательностях по миру, оставленных на сайте TripAdvisor в течение последних 12 месяцев», — пояснили в комитете по туризму. Петербурга

Помимо Спаса-на-Крови, еще шесть туристических объектов Петербурга и окрестностей вошли в десятку значимых достопримечательностей России, сделав северную столицу безусловным лидером российского рейтинга. Среди этих памятников — Исаакиевский собор, Екатеринский дворец в Царском Селе, Дворцовая площадь, Большой Петергофский дворец, Морской Никольский собор в Кронштадте и Дворцовый мост.

Также в топ-10 по России — Красная Площадь и Собор Василия Блаженного в Москве и Казанский кремль.

Напомним, Спас-на-Крови — уникальный памятник императору Александру II Освободителю. Он строился 24 года и был освящен в 1907 году. Храм возведен на месте смертельного для императора покушения террористов-народовольцев 1 марта 1881 года. Архитекторы выполнили пожелание Александра III и создали собор в «истинно русском стиле», сохранив место смертельного ранения его отца внутри храма. В храме представлены крупнейшее в России собрание мозаики (более 7000 кв. м), итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.