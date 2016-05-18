Москва, 18 мая, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект о льготной пошлине для новых месторождений сверхвязкой нефти, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Энгельс Козлов. Нефтяники Печоры. 1972-1973

В закон «О таможенном тарифе» вносятся изменения, согласно которым правительство РФ получает право устанавливать специальные ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 тысяч мПа/с.

Льготы будут устанавливаться для отдельных месторождений или крупных залежей такой нефти, разработка которых начнется в 2016 году и позже, и действовать в течение 10 лет с момента введения участка недр в эксплуатацию. В правительстве РФ рассчитывают, что такая норма будет стимулировать добывающие компании к активному внедрению инновационных технологий.

«Применение налоговых льгот позволит создать благоприятные условия для стимулирования разработки залежи или месторождений нефти с такими характеристиками, окажет положительное влияние на развитие новых, инновационных технологий добычи», — считают в правительстве РФ.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня 2016 года составит 80,6 долларов за тонну, льготная экспортная пошлина на высоковязкую нефть — 9,6 долларов за тонну.