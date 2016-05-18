Архангельск, 18 мая, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Один из новых депутатов Архангельской городской Думы некий Михаил Корнеев, которому достался мандат досрочно прекратившего свои полномочия Сергея Рыжкова («Едина Россия») уже дважды пропустил сессию. Городские депутаты в Думе его видели лишь один раз. Известно, что он живет и работает в другом субъекте страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Человек-невидимка». реж Джеймс Уэйл. 1933. США Человек-невидимка

Напомним, Сергей Рыжков был осужден Ломоносовским районным судом по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса РФ и приговорен к одному году лишения свободы, но освобождён от отбывания наказания в связи с амнистией, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впоследствии Рыжков обжаловал решение районного суда, однако областной суд оставил приговор без изменений, снизив при этом сумму нанесённого Рыжковым ущерба до 0,5 млн. рублей.

В беседе с корреспондентом агентства депутат гордумы Максим Корельский пояснил, что Михаил Корнеев шел следующим по партийным спискам после Рыжкова. «Человек оказался избранным в силу каких-то странных обстоятельств. В силу закона других вариантов не было. Он шел по партийным спискам «Единой России». Его постоянное место работы вообще в другом субъекте страны. Он должен определить для себя будет ли исполнять обязанности депутата», — сказал Корельский.

Он сказал, что депутат Корнеев работает и живет в другом субъекте и ему сложно подстраиваться под сессии. «Ему необходимо определиться и понять, будет ли он архангельским депутатом. Насколько я знаю, он примет решение к осени, так как понимает, что сложившаяся ситуация не нормальная. Никакими финансовыми отношениями Корнеев не связан. Человек адекватно расценивает ситуацию и не хочет быть номинальным депутатом. В ближайшее время он даст «обратную связь», — сказал Максим Корельский.

Добавим, что численность депутатов гордумы составляет 30 депутатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на мартовской сессии архангельские депутаты досрочно прекратили полномочия своего коллеги Сергея Рыжкова. Депутатского мандата он был лишен за громкое уголовное дело, связанное с злоупотреблениями полномочиями.