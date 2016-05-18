Калининград, 18 мая, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Автолюбительница из Калининграда оплатила лечение травмированного ей ребёнка только после того, как сюжет о должнице показали на федеральном телеканале. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении службы судебных приставов, по решению суда женщина обязана была заплатить 300 тыс. рублей в качестве возмещения расходов на лечение и компенсации морального вреда родителям ребёнка.

Стоп-кадр программы «Главная дорога» на НТВ Калининградка-должница хамит телеоператору: «Скотина! Чтоб ты сдох, падла!»

Суд состоялся ещё летом 2014 года, однако калининградка отказалась выполнять решение суда в полном объёме.

«Судебные приставы неоднократно вызывали должницу на приём и пробовали «достучаться» до её совести, но все их попытки были тщетными, а задолженность погашалась калининградкой лишь для видимости минимальными суммами, не превышающими 2 тыс. рублей в месяц», — уточнили в ведомстве.

Приставы установили, что у женщины нет никакого зарегистрированного на неё имущества, а все её банковские счета пусты. Также она не являлась обладательницей автотранспорта, хотя за рулём продолжала ездить. В итоге приставы ограничили должнице выезд за границу, а также вручили постановление об ограничении права управлять транспортными средствами. Но и после этого женщина продолжала ездить за рулём.

В итоге приставы совместно с ГИБДД и журналистами НТВ задержали автолюбительницу, составив административный протокол по статье 17.17 КоАП РФ («Нарушение установленного временного ограничения на пользование специальным правом»).

«Только после того, как должница увидела себя на экране телевизора, совесть её заговорила, и она не стала дожидаться судебного решения, после которого ей может быть вынесено судом наказание в виде обязательных работ сроком до 50 часов или лишения специального права на срок до 1 года, и на днях оплатила задолженность в полном объёме», — отметили в службе судебных приставов.

На кадрах видеосъёмке видно, как женщина кричит на оператора НТВ: «Скотина! Чтоб ты сдох, падла!»