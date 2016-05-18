Москва, 18 мая, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ получило запрос о передаче осужденной в России Надежды Савченко на Украину. Запросы на перевод в Россию граждан РФ Евгения Ерофеева и Александра Александрова не поступали. Об этом сообщил глава ведомства Александр Коновалов на Петербургском международном юридическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело Савченко

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров прокомментировал заявление об экстрадиции Надежды Савченко, отметив, что ее передача, возможно, будет означать ее освобождение, так как украинская власть не будет содержать под стражей осужденную:

«Независимо от того, будет ли экстрадиция Савченко на Украину фактическим обменом на российских граждан с Украиной, можно сказать совершенно определенно: Надежда Савченко на Украине отбывать наказание не будет. Она — депутат Верховной Рады, она — политически ангажированный «герой Украины»; это медийная пропагандистская фигура, она будет использована властями Украины исключительно в пропагандистских антироссийских целях, и никто из сторонников киевской власти на Украине не поймет, если эта власть будет держать ее в заключении.

Ясно, что передача Савченко Украине значит её освобождение и прощение её преступлений».

Заместитель главного редактора ИА REGNUM Марина Захарова аналогично заявила, что украинская сторона не видит в Надежде Савченко преступника, что может стать предпосылкой к ее освобождению на ее родине:

«Стоит снова напомнить, что для передачи Савченко на Украину необходимо согласие трех сторон — самой осужденной, а также России и Украины. При этом на родине Савченко считают невиновной, настаивают на том, что она герой.

Соответственно России нужны гарантии, что Савченко и на Украине будет отбывать наказание. Учитывая все обстоятельства, либо Киев сыграет нечестную игру и не выполнит обещания (сомнений в том, что на Украине Савченко не грозит наказание, нет), либо Москва поступит согласно букве закона, понимая очередной обман Киева».

Напомним, Надежда Савченко, осужденная на 22 года тюрьмы Донецким судом Ростовской области, подписала документы, необходимые для ее передачи на Украину, еще 29 апреля.

В России она была признана виновной в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в незаконном пересечении границы РФ.