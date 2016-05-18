Ярославль, 18 мая, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Трое кандидатов внутрипартийного предварительного голосования «Единой России» сняты с дистанции в связи с нарушением регламента праймериз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального исполкома партии.

До дня голосования не дойдут начальник отдела продаж ООО «Первая Экспедиционная Компания» Сергей Пеганов, начальник службы безопасности ООО «Точность» Алексей Макаров, и индивидуальный предприниматель, заместитель председателя собрания молодых законодателей Ярославской области Дмитрий Бобровский. По регламенту все кандидаты праймериз должны принять участие не менее чем в трех дебатах. Данные кандидаты не выполнили данное правило, кроме того, Дмитрий Бобровский не предоставил в оргкомитет предварительного голосования сведения о доходах.

Таким образом, на сегодняшний день осталось 33 из 41 зарегистрированных ранее участников праймериз. Ранее свои кандидатуры по различным причинам сняли депутаты Ярославской областной думы Алексей Калганов и Сергей Шмелев, Уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров, депутат муниципалитета Ярославля Роман Галагаев, депутат муниципального совета Рыбинска Александр Соколов (оба они заявили о поддержке Валентины Терешковой).

Теперь выбыть из внутрипартийной предвыборной борьбы, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ярославского отделения «Единой России», кандидат может только по собственному желанию. После 20 мая список кандидатов более не будет корректироваться. Сама процедура голосования на праймериз пройдет 22 мая.