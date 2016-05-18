Ярославль, 18 мая, 2016, 17:00 — ИА Регнум. В рамках весенней «Вахты памяти» в Духовщинском районе Смоленской области активистами Костромского отделения «Поисковой России» было обнаружено захоронение пропавшего без вести в октябре 1941 года ярославца Леонтия Константинова. Он родился в 1911 году в Данилове Ярославской области, до войны работал на Ярославском вагоноремонтном заводе, проживал в Заволжском районе. В 1941 году был признан на фронт и вскоре пропал без вести. Установить личность погибшего помогла записка из медальона.

фото Василия Дробышева

«Записка из смертного медальона, найденного сводным поисковым отрядом «Костромского регионального отделения Поисковое движение России». Прочитали имя погибшего — Константинов Леонтий Васильевич. 1911 года рождения. Уроженец Ярославской области. Согласно «Книге Памяти Ярославской области», Леонтий Константинов пропал без вести в октябре 1941 года. Теперь место его гибели установлено. Останки будут переданы и захоронены в Ярославле», — написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» участник поисковой экспедиции Василий Дробышев.