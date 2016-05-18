В Смоленской области обнаружили захоронение без вести пропавшего ярославца
Ярославль, 18 мая, 2016, 17:00 — ИА Регнум. В рамках весенней «Вахты памяти» в Духовщинском районе Смоленской области активистами Костромского отделения «Поисковой России» было обнаружено захоронение пропавшего без вести в октябре 1941 года ярославца Леонтия Константинова. Он родился в 1911 году в Данилове Ярославской области, до войны работал на Ярославском вагоноремонтном заводе, проживал в Заволжском районе. В 1941 году был признан на фронт и вскоре пропал без вести. Установить личность погибшего помогла записка из медальона.
«Записка из смертного медальона, найденного сводным поисковым отрядом «Костромского регионального отделения Поисковое движение России». Прочитали имя погибшего — Константинов Леонтий Васильевич. 1911 года рождения. Уроженец Ярославской области. Согласно «Книге Памяти Ярославской области», Леонтий Константинов пропал без вести в октябре 1941 года. Теперь место его гибели установлено. Останки будут переданы и захоронены в Ярославле», — написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» участник поисковой экспедиции Василий Дробышев.