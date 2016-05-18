Брюссель, 18 мая, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Европейская комиссия полагает, что верховенство закона в Польше находится под угрозой и готова действовать, если Варшава не предпримет изменения, передает Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

С ноября Еврокомиссия проводит неформальные переговоры с польскими властями в связи с отношением последних к конституционному суду Польши и порядком назначения судей.

ЕК предостерегает, что, если трибуналу «помешают обеспечить полный конституционный контроль, то не может быть никакой тщательной проверки соответствия законодательных актов с фундаментальными правами».

До 23 мая Варшава должна ответить на требования ЕК. Если они не будут удовлетворены, еврокомиссары могут начать действовать «в рамках верховенства закона», которые направлены на защиту европейских ценностей, как демократия, равенство и уважение прав человека.

Отвечающая за соблюдение договоров ЕС Еврокомиссия может дать рекомендации о том, как и в какие сроки Польша должна устранить недочеты. Затем евробюрократы будут следить за имлементацией решений, и в случае необходимости могут ввести санкции. При наихудшем для Варшавы сценарии она может лишиться права голоса в институтах Евросоюза.