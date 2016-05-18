Москва, 18 мая, 2016, 16:56 — ИА Регнум. В Москве с 19 мая объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за надвигающихся на столичный регион сильных дождей. Об этом, как передают Вести.Ru, предупредили в Гидрометцентре России.

Исаак Левитан. Буря. Дождь. 1899

По прогнозам синоптиков, в столице в ближайшие 2 дня может выпасть до 33 мм осадков, что составляет более 60% месячной нормы.

«Ливни будут сопровождаться грозами, — говорится в сообщении. — Порывы ветра при этом будут достигать 17 м/с — более 50 км в час».

При этом дождливая погода ожидается и в ближайшие выходные (21 — 22 мая), но осадки будут не столь интенсивными.

«Температура воздуха понизится еще на 3−4 градуса, — говорится в сообщении. — При этом с начала мая в Москве выпало всего 3 млм осадков».

Напомним, что «оранжевый» уровень означает опасность стихийных бедствий и нанесение ущерба из-за плохой погоды.